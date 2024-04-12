Фармацевтическая компания НИТА-ФАРМ открыла научно-исследовательский центр в Саратове

Современный научно-исследовательский центр, общей площадью более 800 квадратных метров, открыла в Саратове компания НИТА-ФАРМ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что современная инфраструктура центра с новейшим парком оборудования позволяет работать над совершенством рецептур лекарственных препаратов и созданием инноваций в области ветеринарной фармацевтики.

Лаборатории технологического моделирования, моделирования лекарственных форм, инструментальных методов анализа, пробоподготовки, хроматографических методов анализа заняли свыше 400 квадратных метров нового комплекса НИТА-ФАРМ. В стенах лаборатории созданы условия для поиска и разработки лекарственных средств с актуальными составами и формами выпуска. Специалисты компании изучают возможности повышения биодоступности препаратов и способы достижения максимального терапевтического эффекта, создают более целенаправленные и точные продуктовые решения.

В структуру научно-исследовательского центра также входит собственный виварий, который обеспечивает проведение полного спектра исследовательских работ для новых разработок и контроля производственных серий по показателям безопасности (токсичность и пирогенность) на лабораторных животных. Виварий НИТА-ФАРМ оборудован для полноценной научной деятельности и осваивает дополнительные виды исследований для расширения доказательной базы при разработке новых препаратов. Отметим, что наличие таких мощностей даёт возможность Компании больше экспериментировать в целях достижения наилучшего результата в максимально короткие сроки. НИТА-ФАРМ не зависит от сторонних компаний, проводящих исследования, не стоит в режиме ожидания результатов – все исследования проводятся самостоятельно, здесь и сейчас.

Олег Жуков, к.х.н., директор НИТА-ФАРМ: «Мы торжественно открыли двери нашего нового научно-исследовательского центра — и по его масштабам видно, как НИТА-ФАРМ стремительно развивается. У нас большие планы, и здесь есть все возможности чтобы их реализовать. R&D-центр НИТА-ФАРМ олицетворяет наши интеллектуальные компетенции и технологические ресурсы. Уверен, что мы сможем вывести процесс разработки лекарственных препаратов для ветеринарного применения на новый уровень и создавать востребованные потребителями препараты, в том числе не имеющих аналогов. Желаю творческих успехов всему коллективу компании НИТА-ФАРМ!»

Открытие собственного научно-исследовательского центра НИТА-ФАРМ стало продолжением технологического развития Компании — в 2023 году запущен в работу новый цех фасовки, маркировки и упаковки инъекционных форм.

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