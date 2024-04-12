В Минпромторге прокомментировали ситуацию с растворами для диализа в России

Минпромторг заявил, что уделяет особое внимание развитию выпуска российских растворов для диализа. В министерстве сообщили «ФВ», что российским пациентам с болезнями почек доступны перитонеальный диализ, гемодиализ и острый диализ.

Минпромторг сообщил о мерах, которые предпринимаются для расширения линейки необходимых для российского рынка дозировок растворов для перитонельного диализа. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе министерства, в этом году уже зарегистрирован препарат «Диасолюшн ПД», ранее также был зарегистрирован «Диасолюшн».

В Минпромторге также заявили, что в дальнейшем планируется обеспечивать потребности системы здравоохранения России по данному направлению.

Сейчас пациентам с болезнями почек доступны разные виды диализа – перитонеальный диализ, гемодиализ, острый диализ.

«Ввиду действующих антироссийских санкций возникают в том числе логистические ограничения. Поэтому начало выпуска отечественных растворов для перитонеального диализа — важный этап для обеспечения лекарственной безопасности российских пациентов и в этом направлении», — заявили в Минпромторге.

Ранее стало известно, что американский поставщик растворов для диализа Baxter International приостановил свою деятельность в России. Компания объяснила свой шаг санкционными и логистическими проблемами.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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