В Минпромторге прокомментировали ситуацию с растворами для диализа в России » «Платиновая унция» объявила претендентов на победу в номинации «Сделка года» Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал претендентов на победу в номинации «Сделка года». В шорт-листе четыре сделки*: «Валента Фарм» выкупила права на препарат «Регидрон» у Orion Pharma,

ГК «Протек» приобрела долю в инвесткомпании «Активного компонента»,

ГК «Протек» приобрела завод по производству субстанций «Бион»,

Сеть «36,6» приобрела аптеки «Лекоптторг» и «Родник здоровье»: 170 точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. О возвращении номинации «Сделка года» в конкурсную повестку стало известно на втором заседании оргкомитета премии. Годом ранее награда в этой номинации не присуждалась. Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru. Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа». Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух». * Финалисты представлены в алфавитном порядке. Елена Григорьева

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