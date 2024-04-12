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«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в номинации «Сделка года»

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал претендентов на победу в номинации «Сделка года».

В шорт-листе четыре сделки*:

  • «Валента Фарм» выкупила права на препарат «Регидрон» у Orion Pharma,
  • ГК «Протек» приобрела долю в инвесткомпании «Активного компонента»,
  • ГК «Протек» приобрела завод по производству субстанций «Бион»,
  • Сеть «36,6» приобрела аптеки «Лекоптторг» и «Родник здоровье»: 170 точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О возвращении номинации «Сделка года» в конкурсную повестку стало известно на втором заседании оргкомитета премии. Годом ранее награда в этой номинации не присуждалась.

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.

Елена Григорьева
pharmvestnik

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12 апреля, 2024 | Просмотров: 114