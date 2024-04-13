В Минпромторге отреагировали на остановку деятельности фармкомпании Baxter в РФ

В Минпромторге РФ не увидели большой проблемы в том, что американская фармкомпания Baxter – поставщик растворов для диализа – приостановила коммерческую деятельность на территории России в связи с санкционными и логистическими проблемами на территории США и Европы. Ведомство уделяет особое внимание развитию производства отечественных растворов для этих целей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в частности, уже зарегистрированы препараты для перитонеального диализа «Диасолюшн ПД», ранее также был одобрен препарат «Диасолюшн». Производитель – ООО «ИСТ-ФАРМ» (входит в ГК «Фармасинтез»). В январе 2024 года такие препараты неоднократно выпускались в гражданский оборот. В будущем планируется обеспечивать потребности системы здравоохранения РФ по данному направлению, пообещали в Минпромторге.

«Российским пациентам с болезнями почек доступны разные виды диализа (вид заместительной почечной терапии) – перитонеальный диализ, гемодиализ, острый диализ. <…> Мы уделяем особое внимание развитию производства отечественных растворов для диализа», – добавили в ведомстве.

gxpnews