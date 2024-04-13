Ipsen подписала соглашение на сумму до $900 млн с Sutro Biopharma о разработке ADC

Французская Ipsen заключила глобальное лицензионное соглашение с американской Sutro Biopharma на разработку препарата STRO-003, предназначенного для лечения солидных опухолей, тем самым присоединившись к числу фармкомпаний, разрабатывающих конъюгаты антитело-лекарство (ADC). В результате сделки Ipsen получит эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию ROR1-таргетного ADC STRO-003 по всему миру.

Ipsen отвечает за подготовку первой фазы, включая подачу заявки на исследование нового препарата (IND). Компания также будет отвечать за последующую клиническую разработку и глобальную коммерциализацию препарата. В рамках партнерства Sutro Biopharma может получить до $900 млн. Эта сумма включает в себя $90 млн в виде краткосрочных выплат многоуровневых роялти от глобальных продаж и инвестиций в акционерный капитал, зависящих от успешной стратегии развития и коммерциализации.

«Потенциал ADC в онкологии хорошо задокументирован, и мы рады появлению STRO-003, первого ADC-кандидата с лучшим в своем классе потенциалом в портфеле Ipsen», – приводятся в пресс-релизе французской компании слова Мэри Джейн Хинричс, руководителя отдела раннего развития Ipsen.

STRO-003 является одним из трех названных ADC, разрабатываемых Sutro Biopharma. В июне 2023 года компания объявила о планах подать INDs на STRO-003 в 2024 году и на другой ADC, STRO-004, в 2025 году. К слову, в последние годы разработка ADC получила широкое распространение: крупные компании заключают дорогостоящие сделки по приобретению активов в этой области.

В декабре 2023 года, например, компания Johnson & Johnson подписала лицензионное соглашение стоимостью $1,7 млрд на приобретение ADC у южнокорейской биотехнологической компании LegoChem. В том же месяце Bristol-Myers Squibb потратила $8,4 млрд на сделку с SystImmune по приобретению ADC.

gxpnews