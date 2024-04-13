Мишустин: «Доля российских ЛС должна вырасти до 70% за семь лет»

Доля отечественных лекарств на российском рынке за семь лет должна вырасти до 70%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, открывая заседание правительства.

«В своем послании президент отмечал необходимость организации в гораздо больших объемах собственного производства лекарств. О важности достаточного обеспечения ими системы здравоохранения мы подробно говорили в ходе отчета правительства в Государственной думе, ведь от этого зависит своевременность и эффективность медицинской помощи. Надо сделать так, чтобы граждане получали качественное лечение.

Доля российских препаратов в общем объеме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%. Для этого мы продолжим совершенствовать системные меры поддержки отечественных производителей. Будем стимулировать разработки и исследования, в том числе за счет субсидий, грантов, налоговых льгот, создадим условия для расширения экспорта такой продукции. Особое внимание необходимо будет уделить подготовке высококвалифицированных специалистов для фармацевтической отрасли – она наукоемкая. Нужно выполнить все, что наметили. И конечно, просил бы принять в этом самое активное участие глав регионов», – сказал он.

Мишустин сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии фармацевтической промышленности. «Это направление имеет очень важное значение, прямое отношение к здоровью, к продолжительности активной жизни людей. В своем послании президент отмечал необходимость организации гораздо больших объемов собственного производства лекарств и важность достаточного обеспечения ими системы здравоохранения», – напомнил он, уточнив, что об этом речь подробно шла в ходе отчета правительства в Государственной думе. Глава кабмина также подчеркнул, что от качества и доступности лекарств зависит своевременность и эффективность медицинской помощи: «Надо сделать так, чтобы граждане получали качественное лечение».

gxpnews