Novartis планирует купить MorphoSys за $2,9 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила тендер на приобретение MorphoSys – немецкого разработчика средств лечения рака – на общую сумму €2,7 млрд, что составляет около $2,9 млрд. Обе компании ожидают закрытия сделки в первой половине этого года. Deutsche Bank выступает агентом по тендеру на акции, а Bank of New York Mellon – агентом по тендеру на американские депозитарные акции, пишет агентство Reuters.

Швейцарский производитель лекарств заявил, что его цена предложения наличными в размере €68 за акцию MorphoSys соответствует премии в 142% к средневзвешенной по объему цене за последние три месяца по состоянию на неизмененную цену закрытия 25 января.

Основным интересом покупателя является противораковый препарат пелабресиб, который находится на стадии клинических испытаний. По предварительным данным, в комбинации с руксолитинибом пелабресиб позволяет улучшить состояние пациентов с раком костного мозга. Разрешение на применение двух препаратов в комбинации может быть получено в США во второй половине 2024 года.

MorphoSys, штаб-квартира которой находится в Планегге, Германия, разрабатывает лекарства для борьбы с такими формами рака, как миелофиброз (редкий тип рака костного мозга), и некоторыми типами узловатых лимфом. Наблюдательный и управленческий советы немецкой фирмы рекомендовали акционерам принять предложение Novartis.

Швейцарская компания, в свою очередь, неожиданно сокращает рабочие места и расходы, а в 2022 году выделила свое дженериковое подразделение Sandoz в отдельную компанию, сосредоточившись на меньшем количестве терапевтических областей и географических рынков. Производитель заявил, что ее общая стратегия слияний и поглощений была сосредоточена на сделках на сумму менее $5 млрд.

gxpnews