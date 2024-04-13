ФАС согласовала цены на российский дженерик для лечения рака кожи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат «Висмодегиб-Промомед». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН висмодегиб для лечения одной из разновидностей рака кожи, передает пресс-служба ведомства. Согласованные цены на «Висмодегиб-Промомед» снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Эриведж» (Roche) на 40%, патент на который действует до сентября 2025 года.

Цена за упаковку отечественного дженерика из 28 капсул в дозировке 150 мг согласована на уровне 161 605 рублей. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 269 341 рубля.

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан после возникновения правовых оснований для его обращения. В медорганизациях он должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Ранее ФАС анонсировала норму, которая может отменить «антимонопольные иммунитеты» в сфере интеллектуальной собственности.

gxpnews