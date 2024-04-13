«Ъ»: западные фармкомпании стали продавать меньше лекарств в РФ

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что западные фармкомпании стали продавать меньше лекарств в России. Так, американская MSD за два года на четверть уменьшила портфель продаваемых лекарств, хотя фарминдустрия не попала под западные санкции. Выручка Johnson & Johnson сократилась на 10,8%, AbbVie – на 19,1%.
«МСД Фармасьютикалс», подразделение американского фармпроизводителя MSD в России, в 2023 году сократило выручку на 37%, до 8,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. Там указывается и причина – сокращение портфеля продуктов «ввиду изменения конъюнктуры рынка». По данным директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в 2023 году MSD поставляла в РФ 29 препаратов против 38 в 2022 году. В 2023 году стало известно о планах MSD прекратить выпуск в России и поставки в страну препарата против ВИЧ «Исентресс» и против гепатита С «Зепатир».
Сократив портфель, MSD вынуждена была за год вдвое снизить штат сотрудников в РФ – до 175 человек, на выходные пособия уволившимся компании пришлось потратить в 2022-2023 годах совокупно почти 936 млн рублей, говорится в отчетности фармпроизводителя. Там уточняется, что под сокращение в основном попали сотрудники подразделений, занимавшиеся продажей и продвижением лекарств, которые были выведены с российского рынка.
MSD выводила с рынка те средства, которые не выдерживали конкуренцию с дженериками, считает Николай Беспалов. По этой причине, как он предполагает, будет и дальнейшее сокращение портфеля компании.
Динамика падения выручки у «МСД Фармасьютикалс» самая существенная среди российских представительств крупных международных фармкомпаний, следует из анализа на основе их отчетностей. Так, выручка ООО «Джонсон & Джонсон» (Johnson & Johnson) сократилась на 10,8%, до 68,9 млрд рублей, ООО «Эббви» (AbbVie) – на 19,1%, до 9,4 млрд рублей. В этих компаниях от комментариев отказались.
В британской GSK падение выручки в российской «дочке» «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на 14%, почти до 16 млрд рублей, «Ъ» объяснили выделением бывшего подразделения безрецептурных препаратов в отдельную компанию Haleon. В «Рош-Москва» (подразделение швейцарской Roche), где выручка упала на 6,1%, до 29 млрд рублей, говорят, что не уменьшали портфель лекарств в 2023 году, а результат связывают с колебаниями сроков закупок рецептурных препаратов, составляющих основную часть портфеля компании.
Минздрав РФ прокомментировал эту новость, сообщив, что сокращение западными фармацевтическими компаниям объема продаж лекарств в РФ является закономерной тенденцией, так как российские препараты дешевле, но при этом не уступают по качеству. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.