«Ъ»: западные фармкомпании стали продавать меньше лекарств в РФ

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что западные фармкомпании стали продавать меньше лекарств в России. Так, американская MSD за два года на четверть уменьшила портфель продаваемых лекарств, хотя фарминдустрия не попала под западные санкции. Выручка Johnson & Johnson сократилась на 10,8%, AbbVie – на 19,1%.

«МСД Фармасьютикалс», подразделение американского фармпроизводителя MSD в России, в 2023 году сократило выручку на 37%, до 8,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. Там указывается и причина – сокращение портфеля продуктов «ввиду изменения конъюнктуры рынка». По данным директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в 2023 году MSD поставляла в РФ 29 препаратов против 38 в 2022 году. В 2023 году стало известно о планах MSD прекратить выпуск в России и поставки в страну препарата против ВИЧ «Исентресс» и против гепатита С «Зепатир».

Сократив портфель, MSD вынуждена была за год вдвое снизить штат сотрудников в РФ – до 175 человек, на выходные пособия уволившимся компании пришлось потратить в 2022-2023 годах совокупно почти 936 млн рублей, говорится в отчетности фармпроизводителя. Там уточняется, что под сокращение в основном попали сотрудники подразделений, занимавшиеся продажей и продвижением лекарств, которые были выведены с российского рынка.

MSD выводила с рынка те средства, которые не выдерживали конкуренцию с дженериками, считает Николай Беспалов. По этой причине, как он предполагает, будет и дальнейшее сокращение портфеля компании.