FDA выдало статус Fast Track ЛП для лечения острого миелоидного лейкоза

Биофармацевтическая компания Syros Pharmaceuticals объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило статус ускоренного режима Tamibarotene с azacitidine и venetoclax для лечения впервые диагностированного острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) со сверхэкспрессией рецептора ретиноевой кислоты альфа (retinoic acid receptor alpha, RARA) у пациентов в возрасте 75 лет и старше с сопутствующими заболеваниями, которые делают интенсивную индукционную химиотерапию невозможной.

Пероральный селективный агонист RARA, Tamibarotene, в настоящее время оценивается в КИ второй фазы SELECT-AML-1 у пациентов с AML. Syros Pharmaceuticals сообщила предварительные рандомизированные данные исследования SELECT-AML-1 в декабре 2023 года. Его результаты показали 100%-ный полный ответ с частотой неполного гематологического восстановления (CR/CRi) у пациентов, получавших комбинацию Tamibarotene с azacitidine и venetoclax, по сравнению с 70%-ным показателем у пациентов, получавших только azacitidine и venetoclax.

Tamibarotene (торговое наименование Amnolake), также называемый ретинобензойной кислотой, представляет собой перорально активный синтетический ретиноид, разработанный для преодоления резистентности к полностью трансретиноевой кислоте и обладающий потенциальной противоопухолевой активностью в отношении острого промиелоцитарного лейкоза. В настоящее время продается только в Японии, и ранние испытания показали, что он переносится лучше, чем ATRA. Его также исследовали как возможное средство лечения болезни Альцгеймера, множественной миеломы и болезни Крона. Обнаружено, что Tamibarotene обладает ингибирующим потенциалом в отношении вирусного шиповидного белка омикронного варианта SARS-CoV-2 и может быть кандидатом для разработки потенциальных терапевтических средств для лечения омикронного варианта COVID-19.

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