MedSwiss вошел в «телемедицинский» ЭПР

В программу экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере медицины вошло основное юрлицо MedSwiss – ООО «Медилюкс-ТМ», которым руководит Михаил Тишман. Проект соответствующего постановления разработан Минздравом по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в конце февраля 2024 года.

ЭПР начал работу 1 августа 2023 года и будет действовать 3 года – он дает возможность пациентам уже 16 организаций получать электронные рецепты дистанционно (текущее законодательство этого не позволяет). Также врачи указанных клиник, даже если не являются лечащим врачом пациента, могут онлайн скорректировать или назначить лечение по поставленному очно диагнозу.

К участникам эксперимента предъявляются серьезные требования. Опыт работы специалиста, ведущего прием, должен составлять не менее семи лет, минимальная длительность телеконсультации составляет 20 минут. Кроме того, медорганизации должны быть подключены к ЕГИСЗ, фиксировать в специальном реестре нежелательные события и нарушения, выявленные во время проведения телеконсультаций, и проводить анализ приемов.

В ЭПР теперь принимают участие 16 медорганизаций и медицинских сервисов (32 юрлица), среди которых – сети клиник «Медси», ЕМС, «РЖД-Медицина», «РенКлиника» («Budu Клиника»), телемедицинские сервисы «СберЗдоровье», «Доктор рядом» и цифровая платформа мониторинга состояния здоровья пациентов «М-Лайн».

Более ранние версии проекта того же ЭПР, разработанные Минэкономразвития, давали клиникам больше свободы – на разных этапах регулятор предлагал ставить диагноз онлайн, но против такой радикальной меры выступил Минздрав РФ. В июле 2022 года по этой теме высказался и президент Владимир Путин. Он поддержал идею председателя совета директоров «Доктор рядом» Максима Чернина – смягчить ограничения Минздрава на использование телемедицины при дистанционной постановке диагноза и выписке электронных рецептов. Глава государства подчеркнул, что подходить к вопросу нужно «аккуратно и постепенно», и заверил, что поговорит с министерством насчет принципиальной позиции последнего.

MedSwiss по итогам 2022 года заняла восьмое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» с выручкой 6,94 млрд рублей.

UPD. В новость от 26 февраля 2024 года о том, что MedSwiss войдет в «телемедицинский» ЭПР, 12 апреля 2024 года внесены изменения в связи с утверждением тематического постановления Правительства РФ №448 от 10 апреля 2024 года.