ФАС оштрафовала «Фарм-Инновации» по делу о картельном сговоре при госзакупках лекарств

УФАС по Московской области оштрафовало компанию «Фарм-Инновации» по делу о картельном сговоре с компанией «Метрикс». Соглашение было направлено на поддержание цен в ходе госзакупок. Сумма штрафа — более 9 млн руб.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области наложило штраф на компанию «Фарм-Инновации» по делу об административном правонарушении на сумму 9,1 млн руб., подробностями поделились в пресс-службе регионального УФАС.

Дело было возбуждено за нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» (п.2 ч.1 ст.11 № 135-ФЗ). Компании обвиняют в заключении картельного соглашения при торгах на поставку лекарственных препаратов, проведенных ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы, ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России в Смоленске, ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр».

Картельный сговор выявили в октябре 2023 года. В надзорном органе выяснили, что в ходе электронных торговых процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений от 0 до 1,5% начальной максимальной цены. Это позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 122 млн руб.

В марте правительство утвердило пятилетнюю программу по выявлению и пресечению картелей, а также других соглашений, ограничивающих конкуренцию. В рамках нее намерены запустить информационную систему «Антикартель», которая автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.

Фото: freepik

Дина Коблова

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