ФМБА: детская вакцина против гемофильной инфекции — на финальной стадии регистрации

Детская вакцина «Бэби-Хиб» против гемофильной инфекции типа b, разработанная учеными ФМБА России, находится на финальной стадии регистрации, заявила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в ходе выступления на XXXI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство». Как сообщалось ранее, уже в 2024 году планируется запуск производства препарата на мощностях петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Кроме того, говоря о последних достижениях ФМБА, она добавила, что противогриппозная вакцина «Флю-М» успешно прошла процедуру преквалификации ВОЗ. «А для вакцины «Флю-М Тетра» расширены показания для возраста с 6 месяцев до 17 лет на территории России, а также получена регистрация в трех странах Латинской Америки», — подчеркнула Яковлева.

Глава ФМБА также отметила, что достижение технологического суверенитета России «немыслимо без разработки инновационных продуктов и технологий медицинского назначения». «ФМБА России уже достигло значимых успехов в этом направлении. Отмечу, что агентство активно реализует инициативу «Медицинская наука для человека», и только за 2023 год достигнуты высокие результаты в области инновационных разработок», — констатировала она.

gxpnews