ФАС возбудила дело о картеле на 1,2 млрд рублей при поставках питания в соцучреждения

Контракты заключались в Москве, Московской области и Республике Дагестан.

По утверждению ФАС, у компаний получалось одерживать победу на торгах в том числе за счет предоставления фиктивных договоров для подтверждения опыта, которые они заключали между собой. Если вина будет установлена, организациям грозят оборотные штрафы (согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ).

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Рамкейт» в 2022-2023 годах заключило 229 контрактов с бюджетными учреждениями на организацию горячего питания на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Из них на долю медорганизаций пришлись два контракта с Истринской клинической больницей, стоимость каждого из которых превышает 7 млн рублей. Среди основных заказчиков компании числятся администрации городских округов Истра и Луховицы Московской области, муниципальное казенное учреждение «Махачкалапродукт» и другие.

Сама компания зарегистрирована в 2018 году и в настоящий момент проходит процедуру реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу. Единственным владельцем и генеральным директором ООО «Рамкейт» выступает Александр Вавило. Чистая прибыль организации в 2023 году составила почти 80 млн рублей при общей выручке более 1,3 млрд рублей

У ООО «Молторг», ООО «Масленица» и ООО «Экофуд» в СПАРК-Интерфакс встречаются несколько одноименных юрлиц. Какие именно из них подозревает ФАС, служба не уточняет.

В декабре 2023 года ФАС признала московские компании «Веста» и «АСТ Сервис» нарушившими закон «О защите конкуренции». В ведомстве утверждают, что юрлица поддерживали цены на торгах на поставку продуктов питания в клиники и другие соцучреждения Москвы, Московской и Калужской областей. Общая сумма поставок составила 1,9 млрд рублей, на этапе возбуждения дела в сентябре 2023 года ФАС оценивала картель в 2,7 млрд рублей.