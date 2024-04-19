Компания «Кронофарм» присоединилась к Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС

Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) стала крупнее на одну компанию: по итогам общего собрания в состав принят еще один российский фармпроизводитель – «Кронофарм». Об этом GxP News сообщили в пресс-службе АФПЕАЭС.

«Мы приветствуем вхождение в наш состав молодой и активно развивающейся фармкомпании и рассчитываем на эффективную совместную работу по приоритетным направлениям деятельности ассоциации в интересах пациентов и укрепления лекарственного суверенитета страны», – отметил председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин.

«Кронофарм» сотрудничает с рядом лидирующих зарубежных и отечественных производителей и параллельно осуществляет строительство высокотехнологичного производственного участка стерильных растворов в Москве. Также планируется строительство нового фармацевтического комплекса на территории Московской области.

На сегодняшний день в ассоциацию входит 13 ведущих отечественных фармкомпаний: «Активный Компонент», Biocad, «Велфарм», «Генериум», «Герофарм», «Кронофарм», «Медисорб», «Нанолек», «Полисан», «Фармстандарт», «ХимРар», «Бинергия», «Белмедпрепараты».

gxpnews