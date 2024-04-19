В «Ростехе» начали производство вакцин от гриппа с обновленным составом

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Нацимбио» начал производство противогриппозных вакцин с обновленным штаммовым составом, которые будут использоваться в период следующей осенней прививочной кампании. Всего в нынешнем году, согласно заключенным государственным контрактам, в регионы будет отгружено 70,6 млн доз таких вакцин, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Из общего количества доз 56,5 млн – это трехвалентные препараты, а оставшиеся 14,1 млн – четырехвалентные. «Вакцины будут содержать обновленные виды штаммов», – подчеркивается в сообщении. В «Ростехе» пояснили, что штаммовый состав противогриппозных вакцин обновляется ежегодно по рекомендации ВОЗ. Обычно вирусологи выявляют штаммы, которые будут циркулировать в новом сезоне, на основе текущей эпидемической ситуации.

С 2015 года «Нацимбио» выступает ключевым поставщиком иммунобиологических лекарств, производимых по полному циклу на территории РФ, для применения в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В марте 2024 года Правительство РФ вновь определило холдинг единственным исполнителем централизованных закупок вакцин НКПП. Этот статус сохранится за «Нацимбио» до конца 2025 года.

gxpnews