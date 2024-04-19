Против владелицы аптеки возбудили дело из-за украденных с прилавка лекарств

Октябрьский суд Архангельска рассмотрит уголовное дело в отношении владелицы аптеки, которая по неосторожности оставила пакет с сильнодействующими веществами на стойке, и неизвестный его украл. Предпринимательнице грозит до двух лет лишения свободы.

В Архангельске владелицу одной из городских аптек обвиняют в нарушении правил хранения сильнодействующих веществ (ч.4 ст.234 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что 20 апреля 2023 года обвиняемая оставила на стойке у кассы пакет с сильнодействующими веществами, хотя по закону такие препараты нужно хранить в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня. Из-за небрежности предпринимательницы неизвестный похитил оставленный пакет.