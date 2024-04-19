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«Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Аптечная сеть года» подноминации «Региональная аптечная сеть» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Региональная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» снова победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва).

Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»:

  • «Антей» (Вологда);
  • «Губернские аптеки» (Красноярск);
  • «Монастырев.рф» (Владивосток);
  • «Невис» (Санкт-Петербург).

«Здоров.ру», «Монастырев.рф» и «Невис» вошли в номинацию второй год подряд. Победитель прошлого года — АС «Здоров.ру».

Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

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18 апреля, 2024 | Просмотров: 53