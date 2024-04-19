«Ригла» стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» Рустем Муратов стал лучшим менеджером высшего звена в конкурсе «Платиновая унция» » «Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Аптечная сеть года» подноминации «Региональная аптечная сеть» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Региональная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» снова победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва). Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»: «Антей» (Вологда);

«Губернские аптеки» (Красноярск);

«Монастырев.рф» (Владивосток);

«Невис» (Санкт-Петербург). «Здоров.ру», «Монастырев.рф» и «Невис» вошли в номинацию второй год подряд. Победитель прошлого года — АС «Здоров.ру». Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.

Фото: Елена Григорьева

pharmvestnik Дина Коблова