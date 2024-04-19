«Ригла» стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Аптечная сеть года» подноминации «Федеральная аптечная сеть» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Федеральная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Ригла» (Москва).
Другие финалисты подноминации:
- «Апрель» (Краснодар);
- «Имплозия» (Самара);
- «Неофарм» / «Аптеки Столички» (Москва);
- «Планета Здоровья» (Пермь).
Пятерка финалистов осталась неизменной с прошлого года. Победу годом ранее праздновала АС «Апрель».
Второй год подряд во Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» федеральные и региональные аптечные сети номинируются отдельно. Разделение номинации позволило оценивать не только эффективность аптечных сетей федерального значения, но и отмечать успехи регионального бизнеса.
Дина Коблова
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