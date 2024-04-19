«Аптека.ру» стала победителем в подноминации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция» «Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» » «Ригла» стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Аптечная сеть года» подноминации «Федеральная аптечная сеть» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Федеральная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Ригла» (Москва). Другие финалисты подноминации: «Апрель» (Краснодар);

«Имплозия» (Самара);

«Неофарм» / «Аптеки Столички» (Москва);

«Планета Здоровья» (Пермь). Пятерка финалистов осталась неизменной с прошлого года. Победу годом ранее праздновала АС «Апрель». Второй год подряд во Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» федеральные и региональные аптечные сети номинируются отдельно. Разделение номинации позволило оценивать не только эффективность аптечных сетей федерального значения, но и отмечать успехи регионального бизнеса. Дина Коблова

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