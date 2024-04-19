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«Аптека.ру» стала победителем в подноминации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Апрель»;
  • «Еаптека»;
  • «Здравсити»;
  • «Ригла».

«E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» три года назад. По итогам 2021 и 2022 годов победителем становилась «Аптека.ру».
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

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18 апреля, 2024 | Просмотров: 59