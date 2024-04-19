«Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция» «Ригла» стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» » «Аптека.ру» стала победителем в подноминации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру». В числе номинантов за эту награду также боролись: «Апрель»;

«Еаптека»;

«Здравсити»;

«Ригла». «E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» три года назад. По итогам 2021 и 2022 годов победителем становилась «Аптека.ру».

Фото: Елена Григорьева Дина Коблова

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