«Фарм-Синтез» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» «Аптека.ру» стала победителем в подноминации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция» » «Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек». В числе номинантов за эту награду также боролись: «Гранд Капитал»;

«Катрен»;

«Пульс»;

«Р-Фарм». Шорт-лист номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», которая входит в категорию «Компания года», остается неизменным на протяжении четырех лет. Два года подряд победу в дистрибьюторском секторе одерживала компания «Пульс».

pharmvestnik Дина Коблова