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«Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Гранд Капитал»;
  • «Катрен»;
  • «Пульс»;
  • «Р-Фарм».

Шорт-лист номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», которая входит в категорию «Компания года», остается неизменным на протяжении четырех лет. Два года подряд победу в дистрибьюторском секторе одерживала компания «Пульс».

Дина Коблова
pharmvestnik

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19 апреля, 2024 | Просмотров: 56