«Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Гранд Капитал»;
- «Катрен»;
- «Пульс»;
- «Р-Фарм».
Шорт-лист номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», которая входит в категорию «Компания года», остается неизменным на протяжении четырех лет. Два года подряд победу в дистрибьюторском секторе одерживала компания «Пульс».
Дина Коблова
pharmvestnik
pharmvestnik