«Фарм-Синтез» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.
Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Фарм-Синтез».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Алексион»;
- «Альфасигма»;
- «Биотехнос»;
- «ПИК-Фарма».
Победу в прошлом году одержала компания «Герофарм».
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Дина Коблова
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