«Биннофарм Групп» стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС» «Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция» » «Фарм-Синтез» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей. Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Фарм-Синтез». В числе номинантов за эту награду также боролись: «Алексион»;

«Альфасигма»;

«Биотехнос»;

«ПИК-Фарма». Победу в прошлом году одержала компания «Герофарм». Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России. Дина Коблова

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