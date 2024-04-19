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«Фарм-Синтез» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Фарм-Синтез».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Алексион»;
  • «Альфасигма»;
  • «Биотехнос»;
  • «ПИК-Фарма».

Победу в прошлом году одержала компания «Герофарм».

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Дина Коблова
pharmvestnik

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19 апреля, 2024 | Просмотров: 55