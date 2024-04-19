«Биннофарм Групп» стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»

Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания «Биннофарм Групп».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

Bayer;

ГК «Нижфарм»;

«Отисифарм»;

«Фармстандарт».

Три из пяти компаний — Bayer, ГК «Нижфарм» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Победу в прошлом году одержала компания Bayer.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова

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