«Ветбиохим» планирует выпустить двухкомпонентную вакцину для щенков против чумы плотоядных

Компания «Ветбиохим» разработала вакцину против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита для щенков. В серийное производство препарат планируется запустить до конца 2024 года. Об сообщает ВИЖ, ссылаясь на ведущего научного сотрудника отдела научно-исследовательских работ компании «Ветбиохим» Алексея Мухина, который выступил на XXXII Московском международном ветеринарном конгрессе.

«У нас сейчас заканчиваются клинические испытания новой вакцины «Мультикан» для щенков против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. Она будет двухкомпонентная. Вакцина против чумы плотоядных будет сухая, как все привыкли, а против парвовирусного энтерита будет использоваться как растворитель. Соответственно, вы сможете разбивать препарат и использовать его отдельно. Это небольшой шаг к индивидуальной схеме вакцинации питомцев», – рассказал Алексей Мухин.

Сейчас завершаются клинические испытания этой вакцины. Затем препарат будет зарегистрирован и запущен в серийное производство. Алексей Мухин выразил надежду, что произойдет это уже до конца 2024 года.

Кроме того, компания проводит клинические испытания еще ряда вакцин. Первая – против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита и аденовирусной инфекции. Вторая – против лептоспироза и бешенства собак. Третья – отдельно против лептоспироза.

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