В перечень ЖНВЛП включены два препарата для пациентов с рассеянным склерозом

В список вошли: цефепим+сульбактам (производит «АлФарма» и «Промомед»), ламивудин+фосфазид («АЗТ ФармРесурс»), тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат (препарат от «Промомед» для предупреждения цитокинового шторма при COVID-19).

В перечень ЖНВЛП и госпрограмму «14 ВЗН» попали также два препарата от «Биокада» – Тенексиа (сампэгинтерферон бета-1а) для терапии пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом и Ивлизи (дивозилимаб), предназначенный для снижения числа обострений у пациентов c указанным заболеванием.

Таким образом, в перечне ЖНВЛП на данный момент содержится более 800 наименований препаратов. Цены на них регулируются государством.

В конце 2022 года Правительство РФ утвердило перечень ЖНВЛП на 2023 год. Тогда в него попали не все препараты, которые профильная комиссия рекомендовала ко включению. Например, туда не вошел первый и пока единственный препарат в России, разрешенный для терапии хронического вирусного гепатита С (ХВГС) у детей от 3 до 12 лет, – Мавирет (глекапревир+пибрентасвир) от AbbVie.

Минздрав в феврале 2024 года разработал проект постановления правительства, направленный на упрощение и ускорение регистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Если документ примут, услугу переведут в электронный вид, а срок процедуры с 1 сентября 2024 года сократится с 60 до 40 рабочих дней. ФАС должна будет в течение 15 рабочих дней со дня получения пакета документов провести экономический анализ и передать в Минздрав решение о согласовании или отказе в установлении предельной отпускной цены.

Тогда же ФАС опубликовала разъяснения о перерегистрации цен на препараты из списка ЖНВЛП, которые уточняют обоснование расчета стоимости лекарств, в том числе отдельно – для российских и зарубежных производителей. Например, если причиной для перерасчета цены является увеличение стоимости отдельных компонентов препарата и рост отдельных затрат, то заявителю необходимо предоставить сведения о доле таких затрат.