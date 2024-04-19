ВС обозначил признаки устного соглашения о картельном сговоре на торгах

К признакам устного соглашения ВС, согласившись с нижестоящими инстанциями, отнес:

использование единой инфраструктуры при подготовке и участии в закупочных процедурах (один IP-адрес, одно помещение для доступа в Интернет);

подача заявок и ценовых предложений, подготовка и участие в закупках одним лицом;

случаи, когда один и тот же человек получает право на представление интересов компаний в УФАС;

синхронное поведение при формировании заявок без выписки из реестра членов саморегулируемой организации и применение схемы «таран» (две компании поочередно опускают цену ниже себестоимости, перед закрытием торгов третья компания делает предложение с минимальным снижением).

Согласно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», основные признаки картельного сговора – избыточная документация с ненужной и расплывчатой информацией, несоответствие сведений в техническом задании и проекте контракта, указание лишних требований к участникам, наличие условий контракта, которые может выполнить только конкретная компания, нереальные для исполнения обязательств сроки, заниженная начальная цена закупки.

В сфере здравоохранения регуляторы нередко обнаруживают признаки картельных сговоров. Например, в апреле 2024 года ФАС России возбудила дело в отношении четырех компаний о картеле на 1,2 млрд рублей при поставке питания в клиники и соцучреждения.

В марте 2024 года УФАС России по Приморскому краю оштрафовало пять местных компаний на 650 тысяч рублей за организацию картеля при поставке лекарств, медоборудования и расходников для нужд Владивостокской клинической больницы №4. Антиконкурентное соглашение заключено на 23 млн рублей.

УФАС по Челябинской области в январе 2024 года признало нарушением закона «О защите конкуренции» действия 17 компаний из разных регионов при участии в госзакупках. В УФАС установили, что организации, в том числе ЗАО «Медсервис-Регион», заключили антиконкурентное соглашение на 500 млн рублей при поставках медицинского оборудования.