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Назван победитель подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Социальный проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Мама, я здесь, и я остаюсь» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

В шорт-лист подноминации «Социальный проект» также вошли:

  • «Молодежь выбирает фарму» (ООО «Биннофарм Групп»);
  • «Тревожная кнопка» ЗАО «Фармфирма Сотекс»;
  • «Круг добрых дел» ООО «ФК Пульс»;
  • Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская школа фармацевтов» (АО «МБНПК «Цитомед» и ФГБОУ ВО «СПХФУ» Минздрава России).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

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19 апреля, 2024 | Просмотров: 75