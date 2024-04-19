Digital-проект AstraZeneca отмечен наградой «Платиновой унции» Проект «Биннофарм Групп» отмечен призом «Платиновой Унции» » Назван победитель подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Социальный проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Мама, я здесь, и я остаюсь» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»). В шорт-лист подноминации «Социальный проект» также вошли: «Молодежь выбирает фарму» (ООО «Биннофарм Групп»);

«Тревожная кнопка» ЗАО «Фармфирма Сотекс»;

«Круг добрых дел» ООО «ФК Пульс»;

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская школа фармацевтов» (АО «МБНПК «Цитомед» и ФГБОУ ВО «СПХФУ» Минздрава России). «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Фото: Елена Григорьева Дина Коблова

pharmvestnik