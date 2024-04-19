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Digital-проект AstraZeneca отмечен наградой «Платиновой унции»

Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Digital-проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением digital-технологий и ИИ» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

В шорт-лист подноминации «Digital-проект» также вошли:

  • AptekaMos.ru (ООО «АСофт XXI»);
  • КардиоКанон — информационный портал для кардиологов и терапевтов (ЗАО «Канонфарма продакшн»);
  • ТВ-программа «Здоровье и Люди» (ООО «Фирма «Здоровье»);
  • Экспертные ХАБы от SFE&Marketing Excellence Academy (ООО «Фарма и Медикал Рекрутмент»).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

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19 апреля, 2024 | Просмотров: 78