Назван победитель подноминации «Маркетинговый проект» конкурса «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий»
(ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).
В шорт-лист также вошли:
- «Гастрозабота» (ООО «Биннофарм Групп»);
- «Кальций важен всем» (ГК «Нижфарм»);
- Проект по выводу на рынок гормональных линеек российских препаратов «ДляЖенс» и «ПланиЖенс» (ГК «Фармасинтез»);
- «Экспертная эндокринология». Информационный проект для врачей-эндокринологов России (ГК «Нижфарм»).
Подноминация «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» впервые включена в повестку конкурса.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева
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