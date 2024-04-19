Digital-проект AstraZeneca отмечен наградой «Платиновой унции» » Назван победитель подноминации «Маркетинговый проект» конкурса «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий»

(ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»). В шорт-лист также вошли: «Гастрозабота» (ООО «Биннофарм Групп»);

«Кальций важен всем» (ГК «Нижфарм»);

Проект по выводу на рынок гормональных линеек российских препаратов «ДляЖенс» и «ПланиЖенс» (ГК «Фармасинтез»);

«Экспертная эндокринология». Информационный проект для врачей-эндокринологов России (ГК «Нижфарм»). Подноминация «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» впервые включена в повестку конкурса. Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России. Фото: Елена Григорьева

pharmvestnik Дина Коблова