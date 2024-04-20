В 2023 году Росздравнадзор выявил незаконный оборот 4860 упаковок лекарств

Росздравнадзор отчитался о работе в 2023 году по итогам расширенного заседания коллегии Минздрава. За год обнаружили более 7 тыс. нарушений, из обращения изъяли 283 серии некачественных лекарств. Также, совместно с правоохранительными органами, был выявлен незаконный оборот 4860 упаковок лекарств на общую сумму 3 млн руб.

В условиях моратория на проведение плановых проверок в 2023 году Росздравнадзор сформировал механизм оперативного реагирования на случаи нарушения обязательных требований. В прошедшем году был расширен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Так, в 2023 году была проведена 291 проверка с использованием индикатора риска нарушения обязательных требований. Об этом сообщается в докладе по итогам расширенного заседания коллегии Минздрава (есть в распоряжении «ФВ»).

В рамках госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2023 году провели 1527 проверок, в ходе 1198 из них (78,5% от общего количества) выявили 7097 нарушений. Всего в ходе инспекций проверили более 40 тыс. образцов лекарств на соответствие установленным требованиям. Из обращения в 2023 году изъяли 283 серии лекарственных средств, качество которых не отвечает требованиям. Среди них было пять торговых наименований пяти серий фальсифицированных лекарственных препаратов.

Совместно с органами прокуратуры провели 238 надзорных мероприятий, в рамках внеплановых проверок удалось выявить 689 нарушений.

С сентября 2020 года Росздравнадзор проанализировал более 100 тыс. интернет-ресурсов. Роскомнадзор заблокировал более 74 тыс. ресурсов (34 тыс. в 2023 году), на которых были предложения о дистанционной продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. В их числе 1592 ресурса, через которые продавали препараты для медикаментозного аборта.