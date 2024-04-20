Генеральный директор Moderna: «Благодаря ИИ ученые в течение пяти лет поймут многие болезни»

Ученые смогут понять природу большинства болезней в течение трех-пяти лет при помощи искусственного интеллекта и найти ключ к их лечению. Такое мнение высказал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель,.

«Если есть понимание болезни, можно найти способ вылечить ее. <…>. Через три-пять лет [ученые] поймут большинство болезней, которые мы не понимаем сейчас. Это будет впервые в истории человечества», – сказал он на мероприятии, организованном американским порталом Semafor.

По оценке Банселя, изыскания ученых помогут эффективнее бороться с ранее тяжело поддающимися лечению заболеваниями. «Причина, по которой люди по-прежнему умирают от рака и страдают от болезни Альцгеймера, состоит в том, что мы не понимаем биологию этих болезней», – отметил он.

Он считает, что инструменты искусственного интеллекта помогут фармацевтическим компаниям в разработке новых медикаментов и позволят специалистам лучше диагностировать такие заболевания, как, например, болезни сердца. Топ-менеджер уточнил, что ученые из Moderna уже применяют инструменты ИИ в научных исследованиях, что позволяет добиваться прежде недоступных им результатов.

Ранее сообщалось, что Moderna приостановила свои планы по строительству завода по производству вакцин в Кении после постпандемического снижения спроса на вакцины против COVID-19 и недостаточности спроса для поддержания жизнеспособности завода. Это вызвало волну возмущений в Африке. Так, Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что этот шаг производителя Spikevax только «увековечивает» неадекватную реакцию на пандемию COVID-19 на континенте.