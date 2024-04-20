Мишустин: «Нужно наращивать производство ЖНВЛП в России»

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 года. Это самый высокий показатель за всю историю России. Об этом он заявил на расширенной коллегии Министерства здравоохранения.

Чиновник считает, что важно делать все необходимое для повышения доступности качественного лечения, в том числе высокотехнологичного, с применением современных, прорывных методов. «Поэтому мы последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 млрд рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно по полису ОМС даже при серьезных заболеваниях», – сказал он.

По словам премьера, еще одним важным направлением является обновление организаций здравоохранения. «По поручению президента запустили модернизацию первичного звена. Число обращений в такие медучреждения ежегодно превышает уже 1 млрд. Там должны быть, конечно, хорошие условия. За последние три года создано и реконструировано порядка 3500 больниц и поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Сейчас идет их оснащение. Практически каждая вторая единица поставленного оборудования в первичном звене уже сделана в России. И эта работа должна быть продолжена», – поделился он.

«Следующая задача – это расширение лекарственного обеспечения граждан. В нашей стране выпускается около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Конечно, нужно наращивать их производство», – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что уже приняты решения, чтобы терапию бесплатно могло проходить больше пациентов с болезнями сердца, на что ежегодно будет направляться свыше 11,5 млрд рублей. По его словами, президент России Владимир Путин также поручил к концу десятилетия снизить до минимума и заболеваемость гепатитом С. «Правительство предусмотрело ресурсы для повышения доступности лечения при этом диагнозе. Важно и дальше уделять подобным вопросам самое пристальное внимание», – сказал он в видеообращении.

Ранее стало известно, что по постановлению правительства срок предоставления лекарств подопечным фонда «Круг добра», занимающегося оказанием помощи детям с орфанными заболеваниями, сократится с 24 до 6 дней.

gxpnews