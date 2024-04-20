Голикова: «К 2030 году летальность от инсультов должна снизиться до 12%»

К 2030 году летальность от инсультов в России должна снизиться до 12%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения страны, передает «Агентство городских новостей „Москва”». Также она добавила, что к 2030 году онкозаболевания должны чаще выявляться на ранних стадиях.

«Для нас важно, чтобы в позитивном направлении к 2030 году двигались показатели. Мы должны добиться того, чтобы показатели летальности от инфарктов и инсультов поступательно снижались. По предварительным оценкам, это до 8 и 12% соответственно», – сказала Голикова.

«Пятилетняя выживаемость должна увеличиться до 67%. Все пациенты должны получать лечение в соответствии с клиническими рекомендациями», – отметила чиновница.

На заседании с приветственным словом обратился также президент России Владимир Путин. Он отметил, что программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи ежегодно увеличивается.

gxpnews