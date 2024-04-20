Минздрав: среди всех зарегистрированных в 2023 году лекарств 77% отечественного производства

Согласно отчету, представленному на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках «Дня национальных приоритетов: продолжительная и здоровая жизнь» на выставке-форуме «Россия», регистрацию в 2023 году в России получили 686 лекарственных препаратов, 77% из них отечественного производства. Кроме того, за 2023 год зарегистрировано 16 медицинских изделий.

«За 2023 год зарегистрировано более 600 лекарственных препаратов, из них три четверти отечественного производства», – говорится в отчете. Отмечается, что рост производства отечественных лекарств за 2023 год увеличился на 7%, медицинских изделий – на 15%.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что в России выпускается около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, производство которых нужно наращивать. Также на заседании выступил Владимир Путин, который отметил, что по всей стране открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы и реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование.

gxpnews