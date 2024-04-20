Сергей Арабаджян покинул пост медицинского директора ГК «Медскан»

О новом месте работы Сергея Арабаджяна пока не сообщается.

«Сергей Игоревич – большой профессионал и опытный руководитель, даже за короткий срок работы в группе «Медскан» он сумел перестроить работу медицинского блока, сделав упор на синергии, увеличении операционной эффективности и инновациях», – отметил акционер и член совета директоров ГК «Медскан» Евгений Туголуков. Арабаджян поблагодарил Туголукова и команду ГК «за доверие и возможность стать частью столь динамичного и амбициозного проекта на рынке медицины» и выразил уверенность, «что «Медскан» ждет большое будущее».

Сергей Арабаджян окончил лечебный факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Он кандидат медицинских наук и доцент кафедры репродуктивной медицины клинической эмбриологии и генетики Самарского ГМУ. До работы в «Медскане» Арабаджян занимал пост директора по инновационным технологиям ГК «Мать и дитя» – с 2020 по июль 2023 года.

Карьеру в ГК «Мать и дитя» Арабаджян начал в 2010 году. Изначально он занимал должность врача отделения патологии беременности госпиталя MD Group. С 2012 по 2014 год был коммерческим директором группы, в течение шести лет – с 2012 по 2018 год – занимал должность заведующего акушерским физиологическим отделением госпиталя «Лапино-1». До 2020 года был главврачом клинического госпиталя группы в Самаре.

Выручка ГК «Медскан», по собственным данным компании, в 2023 году составила 24,1 млрд рублей, а в 2022 году, по сведениям Аналитического центра Vademecum, без учета выручки приобретенной в конце 2022 года сети KDL, достигла 5,567 млрд рублей. С таким показателем сеть заняла 12-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».

В контур «Медскана» входит 58 медцентров и 442 лаборатории в 30 регионах РФ. Среди объектов группы – многопрофильные семейные медицинские центры, госпитали с хирургическим стационаром, диагностические центры, специализированные клиники, в том числе онкологические, центры научных разработок и клинических исследований, а также сеть лабораторий KDL.

В начале апреля 2024 года пост коммерческого директора АО «Медскан» покинула Лариса Ткаченко, занимавшая должность с февраля 2023 года. Тогда же директором по стратегии ГК «Медскан» стала Елена Нам, а должность директора по развитию занял Артем Мелихов.

Фото: личный архив Сергея Арабаджяна

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