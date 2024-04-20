«Нужно тогда не руководить, а уходить». Депутат Госдумы раскритиковала тамбовский Минздрав

Аудиозапись выступления Тамары Фроловой, датированная 11 апреля 2024 года, есть в распоряжении Vademecum.

Фролова отметила, что во время докладов предыдущих ораторов – и. о. главы Минздрава региона Екатерины Юньковой, директора Терфонда ОМС Ивана Комарова и других чиновников и общественников – никакие проблемные вопросы системы здравоохранения не были озвучены, хотя, например, кадровый вопрос в медицине сегодня «звучит на всех уровнях». Депутат возмутилась отсутствием в открытом доступе статистики по работе здравоохранения региона и пообещала доложить об этом в Минздрав РФ.

Некоторые чиновники представили на коллегии слайды с данными по кадровой укомплектованности местных клиник, Фролова их прокомментировала. Так, тематический показатель, по ее наблюдению, оказался «чуть ли не выше российского» – 93,5%. По словам депутата, это абсолютно не совпадает с тем фактом, что, например, в районе «из двенадцати положенных врачей-терапевтов присутствуют только три». «Про узких специалистов речь вообще не идет. Офтальмология, кардиология, лор-служба за пределами Тамбова практически отсутствует. О какой доступности и качестве [медпомощи] может идти речь?» – спросила парламентарий.

Тамара Фролова указала, что именно из-за таких проблем часть населения вынуждена обращаться в частные клиники и платить за медпомощь деньги. Показатель удовлетворенности населения медицинским обслуживанием составил 52%. «И основные претензии не на профессионализм, а на невозможность попасть к врачу и долгое ожидание диагностических исследований», – отметила депутат.

«Надо не замалчивать эти проблемы, не бояться, а пытаться их решать каким-то образом. Ну или тогда не руководить, а уходить. Зачем тогда руководителем-то быть? Зачем за эти места тогда держаться, биться?» – подытожила Фролова.

Кроме того, парламентарий в своем выступлении подняла тему социальных гарантий, жилищного вопроса для медиков, кредиторской задолженности и высказала свое мнение на тему резкой смены руководителей медорганизаций.

«Я не против новых молодых руководителей, но в том случае, когда это естественный процесс. Во все времена руководителей по такой специальности, как организатор здравоохранения, учили так же, как на хирургов. Организаторами здравоохранения не рождаются и с института не выходят», – объяснила депутат. По ее мнению, «все, что происходит сейчас на Тамбовщине, это борьба с личностями».

По поводу этой темы Тамара Фролова задала вопрос Екатерине Юньковой: «Что же все-таки случилось у нас в здравоохранении региона после того, как все медорганизации достойно пережили пандемию – и в этом огромная роль руководителей медорганизаций в том числе, – что в качестве благодарности за это их перевели с бессрочного контракта на срочные?» (Эту же проблему среди прочего главврачи ранее обозначили в обращении к Михаилу Мишустину.)

Юнькова ответила, что «в 2006 году было подписано постановление администрации Тамбовской области, где сказано, что все руководители должны находиться на срочных трудовых договорах». «То, что руководителей потом перевели на бессрочный [договор] – это было нарушение законодательства. Теперь это все приведено в соответствие с законодательством», – пояснила и. о. министра.

Фролова посчитала ответ «неубедительным», а действия Министерства здравоохранения Тамбовской области назвала «незаконными». «Я консультации провела на всех федеральных уровнях. Процедуру увольнения вы ни в коем случае делать не должны. Вы грубо нарушили закон!» – резюмировала депутат.

Главврачи семи медучреждений Тамбовской области направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в марте 2024 года. В письме они сообщили о незаконном увольнении руководителей нескольких медорганизаций, назвали разрушительной кадровую политику управленцев местного Минздрава, обозначили ряд проблем системы здравоохранения региона и попросили премьера разобраться в ситуации и дать правовую оценку «всех действий и бездействий» руководства Минздрава области. Кроме того, главврачи заявили, что в настоящее время руководство регионального Минздрава – люди, не имеющие опыта административной работы и квалификационной категории по «организации здравоохранения».

Vademecum направил запрос в Минздрав региона с просьбой прокомментировать обращение главврачей. В ответ изданию сообщили, что ведомство не располагает сведениями об этих жалобах. В Правительстве РФ нам рассказали, что обращение перенаправлено в Минздрав России. В этом ведомстве на наш запрос, направленный 5 апреля, к моменту публикации настоящей новости не ответили.

Гарантируя анонимность собеседников, Vademecum пытался связаться и с главврачами, которые подписали обращение к Михаилу Мишустину. Все руководители медучреждений подтвердили получение наших писем, но по существу на них не ответили. Во время отправления писем Vademecum в открытых источниках обнаружил, что одного из главврачей-заявителей уволили уже после обращения медиков к Мишустину.

Фото: tambov.er.ru

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