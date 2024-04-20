«Нанолек» планирует значительное расширение портфеля лекарственных препаратов

В ближайшие годы «Нанолек» планирует значительное расширение портфеля лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании. В планах компании разработка и выпуск вакцин от вируса папилломы человека, пневмококка, ветряной оспы и опоясывающего лишая. В создание новых мощностей под выпуск биотехнологических субстанций и препаратов на производственной площадке «Нанолека» в Кировской области будет инвестировано 5 млрд рублей. Кроме того, в планах компании – развитие портфеля оригинальных лекарственных препаратов для лечения онкологических и орфанных заболеваний.

«Роль вакцинопрофилактики в реализации государственной политики в здравоохранении становится все более весомой. В этой сфере активно развивается импортозамещение, что соответствует и стратегии «Нанолек»: развитию собственного продуктового портфеля, в том числе разработке новых отечественных вакцин, и расширению производственных мощностей для их выпуска по полному циклу», – говорит генеральный директор компании «Нанолек» Владимир Нестеренко.

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