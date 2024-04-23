В «Сириусе» создадут производственную аптеку для орфанных пациентов

Площадь аптеки составит около 3 тысяч кв. м. В ней планируется разместить производственные и офисные помещения, лаборатории, зал с витринами. Срок открытия учреждения намечен на ноябрь 2024 года.

В 2025 году технология разработанных лекарственных средств будет передана компании «КФР» («Компаудинговые фармацевтические решения») для их локального производства на федеральной территории, сообщил директор Центра трансляционной медицины университета «Сириус» Роман Иванов.

«КФР» станет первой в России компанией, которая сможет осуществить полный производственный цикл у себя на площадке. Мы реализуем формат персонализированной медицины, когда врач выписывает жизненно необходимое лекарство для конкретного больного, а мы точечно, под каждого пациента изготавливаем нужный препарат. Такое производство сейчас как никогда актуально, так как из-за санкций поставки медикаментов, необходимых для лечения детей с орфанными заболеваниями, находятся под угрозой», – пояснил генеральный директор компании Илья Рыжов.

В декабре 2022 года «Р-Фарм» приняла участие в создании опытно-промышленного участка производства химических субстанций на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Компания выступила соучредителем новой компании «КФР», зарегистрированной в «Сириусе», вместе с уральским «Фармактивом». На участке планировалось организовать трансфер продуктов, разработанных российскими научными институтами.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года поручил правительству сформировать унифицированный контур для стандартизации и внедрения технологий производства биотехнологических лекарственных средств. Центр должен появиться на базе научно­-технологического университета «Сириус» с привлечением НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Компаудинговые фармацевтические решения» зарегистрировано в 2022 году в поселке городского типа «Сириус» Краснодарского края. ООО «Р-Фарм Холдинг» принадлежит 80% долей компании, АО «Фармактив» – 20%. Выручка «КФР» в СПАРК-Интерфакс не отображена, в 2023 году убыток составил 8,3 млн рублей.