19 аптек вошли в TOP100 крупнейших онлайн-продавцов России

Data Insight опубликовала рейтинг крупнейших онлайн-продавцов на российском рынке. В него вошли 19 компаний, занимающихся продажей лекарств. Сервис «Аптека.ру» попал в TOP20, «Еаптека» заняла 30-е место, на 42-й позиции находится «Здравсити».
«Аптека.ру» заняла 17-е место в рейтинге TOP100 крупнейших онлайн-продавцов в России по итогам 2023 года, опубликованном аналитической компанией Data Insight.
Первые три строки занимают маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет из категории «Универсальные магазины». Первые с большим отрывом опережают конкурентов.
Всего в категорию «Здоровье» вошли 19 компаний.
Рейтинг крупнейших онлайн-продавцов
|Номер в рейтинге
|Номер в прошлом году
|Магазин
|Онлайн-продажи, млн руб.
|Рост онлайн-продаж, %
|Заказы, тыс. шт.
|Рост заказов, %
|Средний чек, руб.
|Рост среднего чека, %
|17
|13
|apteka.ru
|73 100
|0
|46 700
|6
|1 570
|-6
|30
|28
|eapteka.ru
|28 900
|31
|17 700
|25
|1 630
|5
|42
|42
|zdravcity.ru
|16 300
|21
|9 900
|35
|1 650
|-10
|44
|55
|uteka.ru
|14 200
|77
|13 800
|97
|1 030
|-10
|47
|48
|apteka-april.ru
|12 600
|61
|7 500
|70
|1 680
|-6
|48
|43
|planetazdorovo.ru
|12 500
|-4
|7 200
|-1
|1 740
|-3
|49
|66
|stolichki.ru
|12 200
|79
|5 800
|79
|2 100
|0
|52
|78
|vitaexpress.ru
|10 800
|52
|7 000
|61
|1 540
|-5
|57
|70
|minicen.ru
|9 410
|23
|5 700
|21
|1 650
|2
|60
|56
|aptekiplus.ru
|8 940
|14
|5 090
|25
|1 760
|-9
|61
|—
|farmlend.ru
|8 800
|33
|7 820
|25
|1 130
|6
|62
|62
|gorzdrav.org
|8 780
|42
|7 650
|70
|1 150
|-17
|68
|—
|budzdorov.ru
|8 030
|11
|8 030
|6
|1 000
|5
|71
|79
|zdorov.ru
|7 540
|10
|4 890
|5
|1 540
|5
|78
|—
|zhivika.ru*
|6 740
|-5
|6 120
|-5
|1 100
|0
|87
|74
|monastirev.ru
|5 630
|-1
|3 260
|8
|1 730
|-8
|88
|91
|rigla.ru
|5 590
|2
|4 670
|3
|1 200
|0
|89
|—
|megapteka.ru
|5 220
|107
|4 340
|141
|1 200
|-14
|99
|—
|ozerki.ru
|4 340
|16
|3 070
|27
|1 410
|-9
Данные: Data Insight.
* Включая показатели закрытого в 2023 году проекта aptekazhivika.ru.
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
Ранее стало известно, что число уникальных пользователей за месяц интернет-аптек в 2023 году достигло 6,9 млн человек — это на 42% больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров по посещаемости вошли «Аптека.ру», «Еаптека» и «Ютека».
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik