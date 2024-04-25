Задержана экс-министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова

СМИ сообщают о задержании в Москве бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, которая ранее также трудилась в должности министра здравоохранения региона. По данным ТАСС, ее подозревают в получении взятки, но взяткодатель пока неизвестен.

Неизвестна также сумма, которую Стригункова могла получить, и условия договора с взяткодателем. Тем не менее, в телеграм-каналах появилась информация о том, что экс-чиновница получила 150 млн рублей. В настоящее время со Стригунковой проводятся следственные мероприятия.

Стригункова занимала пост министра здравоохранения Московской области с января 2020 года до мая 2022 года. До этого она работала в ведомстве в качестве первого заместителя министра, а ранее заместителем министра экономики и финансов региона. В мае 2021 года она также стала первым зампредседателя подмосковного правительства и продолжила курировать сферу здравоохранения в должности главы регионального Минздрава. В феврале 2022 года она оставила пост министра, а с поста зампреда уволилась совсем недавно — в конце марта 2024 года. Причины неизвестны.

gxpnews