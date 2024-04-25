Правоохранители изучат фальсификацию регудостоверения на филлер Karisma

Об этом узнал telegram-канал «Право на здоровье».

Коллагеновый филлер Karisma, используемый для лифтинга и коррекции морщин, вышел на российский рынок в марте 2024 года. Поставщик на своем сайте разместил информацию о медизделии, где, помимо прочего, содержится копия регистрационного удостоверения от 12 марта 2024 года № 2024/12124, выданного Росздравнадзором. Позднее, как сообщает «Право на здоровье», участники рынка обратили внимание на отсутствие документа в реестре Росздравнадзора. Удостоверение в базе ведомства на медизделие Krisma так и не появилось. Оперативного ответа от дистрибьютора Vademecum получить не удалось.

В представленном поставщиком документе указывается, что производителем медизделия выступает итальянская компания Taumedika SRL. На сайте Медицинской компании «Джес» цена за упаковку филлера не называется, однако на иностранных маркетплейсах его можно приобрести за 93 евро (9 318 рублей по курсу на 24 апреля 2024 года).

Председатель комитета по развитию индустрии красоты отделения «Опоры России» Ростовской области Екатерина Шибакова сообщила каналу «Право на здоровье», что Karisma уже используется в эстетических клиниках Ростова.

В ответ на запрос «Права на здоровье» Росздравнадзор сообщил: «Это поддельное регистрационное удостоверение. Росздравнадзор уже передал соответствующую информацию в правоохранительные органы».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медицинская компания «Джес» зарегистрировано в 2018 году в Воронеже. Компания, основным видом деятельности которой является оптовая торговля медизделиями, полностью принадлежит Елене Бошняк. Она же владеет 50% одноименной компании, зарегистрированной в Москве. В 2023 году воронежское юрлицо выручило 41,7 млн рублей, убыток составил 2,4 млн рублей.

В последние несколько лет отечественные регуляторы уделяют рынку эстетических клиник и препаратов повышенное внимание. За четыре месяца 2024 года возбуждены два громких уголовные дела, в центре которых оказались клиники пластической хирургии.

В марте 2024 года в Госдуме обсудили проблему «серой» косметологии и предложили способы регулирования данного рынка. Так, руководитель Центра защиты правообладателей при международной ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко обратил внимание, что примечание 3 статьи 238 УК РФ «легализовало оборот незарегистрированных лекарственных препаратов», поэтому спикер предложил отменить эту норму.