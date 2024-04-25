Приморский край объявил офсет на локализацию тест-полосок для глюкометров за 1,3 млрд рублей

Суммарное количество продукции, которую должен поставить победитель офсетного контракта, оценивается не менее чем в 85 млн единиц. Инвестор должен в течение двух лет вложить не менее 300 млн рублей в локализацию тест-полосок.

График поставки рассчитан до ноября 2033 года. Так, до ноября 2025 года необходимо поставить 5 млн изделий, а в течение каждого последующего года – по 10 млн.

В январе 2024 года первый межрегиональный офсетный контракт на локализацию производства медизделий остался без участников. На аукцион «Самарафармации» по созданию производства нитриловых перчаток в регионе в обмен на поставку медизделий в течение десяти лет по двум адресам – для нужд самой «Самарафармации» и московской ГКБ №15 им. О.М. Филатова за 75,2 млн рублей – не подала заявку ни одна компания. Планы по объявлению первого пилотного офсетного контракта на территории Самарской области мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в апреле 2023 года.

В июне 2023 года был отменен офсет на поставку медизделий для городской службы крови на общую сумму 5,277 млрд рублей, объявленный Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ). Конкурс объявили в марте 2023 года, однако его условия в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обжаловала «Фармстандарт-Медтехника», так как, согласно постановлению Правительства РФ №620, объединение разных видов медизделий в один лот запрещено. В ФАС согласились с доводами компании и выдали предписание об устранении нарушений. В итоге, чтобы исполнить предписание ФАС, ДЗМ сначала исключил из офсета 13 из 14 видов медизделий, снизив цену контракта до 367 млн рублей, и продлил прием заявок, а затем и вовсе отменил конкурс.

Правительство России в сентябре того же года разрешило объединять различные виды медицинских изделий при конкурсах на заключение офсетных контрактов. Ранее исключение из правил для рынка госзаказа распространялось только на закупки по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), а также на приобретение медизделий вместе с расходными материалами, предусмотренными производителем. Поправки были разработаны Минпромторгом РФ в апреле 2023 года по предложению Сергея Собянина.