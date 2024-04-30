Опрос: топ-менеджеры фармкомпаний считают приемлемым доход от 500 тысяч рублей

По итогам 2023 года топ-менеджеры фармкомпаний в среднем увеличили свой доход на 5–15%.

Большинство опрошенных (69%) отметили, что за последний год в их карьере не было изменений, 10% руководителей пережили увольнение, 9% – смену должности внутри компании, еще 9% – вышли на новую работу, а 4% – открыли собственный бизнес. Не изменился доход у 46% респондентов, у 33% – вырос, а у 21% – сократился.

Гендиректор «Воланты» Наталья Курантова объяснила, что если доходы росли, то в среднем прибавка достигала 15%, что сопоставимо с динамикой заработка управленцев в индустрии товаров народного потребления, IT-сфере и других.

Издание «Коммерсантъ», которое приводит данные опроса, отмечает, что на фоне прироста зарплат топ-менеджеров в других индустриях увеличение доходов управленцев в сфере производства препаратов выглядит относительно скромным. В 2022-2023 годах на российском рынке труда сложился дефицит топ-менеджеров. Основной спрос был на так называемых визионеров, на людей, способных к стратегическому мышлению в глобальных масштабах.

Зарплаты «рядовых» сотрудников фарминдустрии значительно ниже, чем у управленцев. Например, в марте 2024 года сервис по поиску работы SuperJob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «фармацевт». В Москве специалисту готовы платить до 140 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге зарплатный максимум – 115 тысяч рублей, а в Волгограде – 53 тысячи рублей.