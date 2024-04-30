В правила маркировки медизделий и БАДов включат нормы ЕАЭС

В правила маркировки медизделий от 31 мая 2023 года предлагается внести изменения, учитывающие решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2017 года. Это решение содержит форму заявления о выпуске товаров до подачи на них декларации, а также порядок заполнения и регистрации такого заявления. Вследствие этого в правилах маркировки медизделий авторы проекта учли, что импортеры такой продукции могут предъявлять в качестве декларации на товар другой таможенный документ. Информацию из ратифицированного заявления, разработанного ЕАЭС, в случае утверждения поправок станет возможным вносить в ГИС МТ «Честный знак».

Аналогичные изменения предлагается внести в правила маркировки кресел-колясок и БАДов.

Обязательная маркировка БАДов, кресел-колясок и кожных антисептиков началась 1 сентября 2023 года. Правила маркировки медизделий начали вступать в силу также 1 сентября 2023 года, однако для разных видов продукции установлены гибкие сроки начала обязательного учета. Нормы, затрагивающие медизделия, постепенно будут вводиться до 1 сентября 2025 года.

Маркировку БАДов и антисептиков с помощью данных и инструментов «Честного знака» контролирует Роспотребнадзор, идентификацию кресел-колясок – Минтруд РФ.

В конце марта 2024 года Правительство РФ обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Так, с 33 до 45 позиций расширен список контролируемых БАДов. Новыми продуктами в списке стали активированный уголь, экстракт содовой, дрожжи, желатин и его производные, а также растения, используемые в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей. Нововведение начнет действовать 1 сентября 2024 года.