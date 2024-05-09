Михаил Мурашко перешел в статус и. о. министра здравоохранения России

Состав новых членов правительства будет формироваться по регламенту, закрепленному в 2020 году поправкой к Конституции. До этого председатель правительства назначался по согласованию с Госдумой, а министры и вице-премьеры – без.

В течение двух недель после инаугурации президент должен представить в Госдуму кандидатуру премьер-министра. На ее рассмотрение отводится неделя. Если Госдума одобрит кандидатуру, то президент назначит председателя правительства на должность. Если кандидатуру отклонят, то глава государства выдвинет нового кандидата или повторно уже имеющегося. После трехкратного отклонения президент имеет право самостоятельно назначить кандидата на должность, утверждение Госдумой в таком случае не требуется.

После вступления в должность новый премьер-министр в течение двух недель должен представить Госдуме кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров. Кандидатуры рассматриваются до семи дней, после утверждения депутатами президент назначает их на должность. Кандидатуры на должности глав силовых министерств и МИД президент представляет Совету Федерации. После этого в течение семи дней Совфед письменно информирует президента о результатах рассмотрения кандидатур, затем глава государства назначает их на должность.

Михаил Мурашко родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург), учился в Уральском государственном медицинском институте. Начал свою карьеру акушером-гинекологом в Республиканской больнице в Сыктывкаре. В марте 1996 года был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, а через полгода – главврачом учреждения «Коми Республиканский перинатальный центр».

С 1996 по 2000 год занимал должность главврача Республиканского медицинского объединения, а после – главврача Республиканского перинатального центра. В 2006 году был назначен на пост министра здравоохранения Республики Коми. В 2012 году получил назначение на должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

С 2013 по 2015 год специалист временно исполнял обязанности руководителя Росздравнадзора, а с 2015 по 2020 год занимал должность руководителя ведомства. В январе 2020 года Михаила Мурашко назначили на пост главы Минздрава РФ, где он сменил Веронику Скворцову, перешедшую на должность руководителя ФМБА России.