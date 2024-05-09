SuperJob: управляющий салоном оптики в Москве может получать до 220 тысяч рублей

В должностные обязанности управляющего салоном оптики входит контроль за выполнением плана продаж, подбор и обучение сотрудников, разработка стандартов и регламентов деятельности, работа с претензиями, решение спорных вопросов. Также специалисту необходимо проводить мероприятия по повышению объема продаж и улучшению качества обслуживания клиентов, инвентаризацию, а также вести отчетную документацию.

Зарплатный минимум специалиста в Москве составляет от 80 до 90 тысяч рублей (при среднем доходе 140 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге – от 70 до 80 тысяч рублей (при средней зарплате 130 тысяч рублей), в Екатеринбурге – от 65 до 75 тысяч рублей (средняя – 115 тысяч рублей). На такую зарплату может рассчитывать специалист со средним профессиональным образованием, имеющий навыки пользования «1С», Excel, успешный опыт личных продаж, презентационные и переговорные навыки и опыт работы в розничной торговле от 2 лет.

Специалисту, который рассчитывает на максимальный уровень зарплаты, помимо перечисленных навыков и умений, необходимо иметь высшее образование, опыт работы с брендами оптики премиум-сегмента, организации работы салона оптики с нуля и опыт в должности управляющего салоном оптики не менее трех лет. Возможным пожеланием является опыт руководства несколькими салонами оптики одновременно.

Составлен также портрет соискателя вакансии. Средний возраст – 47 лет, 80% являются женщинами, 77% имеют высшее образование, 15% готовы к переезду, а 59% на момент размещения резюме не имели работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 4,5 года.

В начале мая 2024 года аналитики SuperJob изучили предложения работодателей на позицию «заведующий фармацевтическим складом». Оказалось, что доходы специалиста в регионах России могут отличаться в 3–5 раз. Например, в Москве зарплатный максимум заведующего составляет 220 тысяч рублей, а минимальный размер оплаты труда – 45 тысяч рублей – зафиксирован в Волгограде, Омске, Перми и Уфе.