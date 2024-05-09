Снизилось количество заявок на изобретения в области фармацевтики

В 2023 году в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) было подано 1 336 заявок на изобретения, касающиеся фармацевтики, включая лекарства для людей и ветеринарные препараты. По сравнению с 2022 годом это ниже на 11%, тогда было подано 1 506 заявок.

В 2023 году из 1 336 заявок на изобретения в области фармацевтики большую часть подали резиденты России. Об этом на «круглом столе», организованном ассоциацией «Инфарма», на форуме Торгово-промышленной палаты по интеллектуальной собственности рассказал начальник Центра химии, медицины и биотехнологии ФИПС Николай Лысков, передает корреспондент «ФВ».

Российские заявители подали 701 заявку, а иностранные — 635. С 2017 по 2022 годы была обратная ситуация, когда от нерезидентов поступало больше заявок, чем от резидентов. В целом, по словам Лыскова, количество запросов остается стабильным за последние 20 лет и слабо зависит от внешних и внутренних факторов.

И резиденты, и нерезиденты чаще всего хотят защитить лекарственные препараты, содержащие органические активные ингредиенты. В прошлом году иностранные изобретатели подали 212 таких заявок, российские — 291. На втором месте у иностранцев лекарственные препараты, содержащие антигены и антитела (114), на третьем — формы лекарств (101).

У резидентов на втором месте препараты, содержащие вещества или продукты реакции неизвестного строения (66), на третьем месте — лекарства неопределенного строения, содержащие материалы из морских водорослей, лишайников, грибов или растений (56).

По данным ФИПС, на 31 декабря 2023 года действовало 9 328 патентов в области фармацевтики. Средний срок жизни патента у нерезидентов составляет чуть больше десяти лет, резидентов — почти восемь лет.

Среди нерезидентов по количеству действующих патентов лидирует «Новартис АГ», на втором месте — «Интервет Интернэшл Б.В.», на третьем — «Санофи». У резидентов на первом месте МГУ им. М.В. Ломоносова, на второй строке — ООО «Валента-Интеллект», на третьей — НИИ фармакологии им. В.В. Закусова.

Ключевой объект патентования у патентообладателей, имеющих в портфеле более 50 действующих патентов (по данным на 31.12.2023 г.) Владелец патента Количество действующих патентов Количество патентов на технологии Количество патентов на продукты Нерезиденты Новартис АГ 134 25 109 Интервет Интернэшнл Б.В. 80 5 75 Санофи 58 7 51 Пфайзер 54 8 46 Мерк Патент Гмбх 53 12 41 Байер 51 20 31 Резиденты МГУ им. М.В. Ломоносова 65 35 30 ООО «Валента-Интеллект» 54 12 42 НИИ фармакологии им. В.В. Закусова 51 1 50 Источник: ФИПС Фото: freepik

Елена Калиновская

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