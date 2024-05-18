Минздрав исключил из ГРЛС 19 регистрационных удостоверений на препараты

Из Госреестра отозвали 19 регистрационных удостоверений лекарств зарубежного и отечественного производства. У всех, кроме двух лекарств, в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний.
Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 19 регистрационных удостоверений на препараты и одно на фармсубстанцию. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов «Фармстандарт-Лексредства», KRKA, Astellas, Pfizer и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.
Компания «Фармстандарт» отозвал РУ на 11 препаратов. Среди них кардиологические препараты, гиполипидемические, диуретические, антибактериальные, антисептические средства и др. Производитель отозвал удостоверения на противогрибковый «Флуконазол», противоэпилептическое средство «Фенобарбитал» и др. Все отозванные препараты имеют зарегистрированные аналоги на территории России.
Белорусская компания «Минскинтеркапс» отозвала РУ на два препарата: ноотропное средство «Пирацетам» и вазодилатирующее средство «Изосорбида мононитрат». У обоих есть аналоги на рынке.
Зарубежная компания GSK отозвала РУ на препарат «Клотримазол» в форме вагинальных таблеток. У GSK в реестре по-прежнему зарегистрирован «Клотримазол» в виде крема. Также в стране есть другие препараты с МНН клотримазол в форме вагинальных таблеток российского и зарубежного производства.
Из исключенных РУ есть два лекарства, аналогов которых не обнаружено в ГРЛС. К ним относятся антибиотик «Вильпрафен» (МНН джозамицин) от компании Astellas и противоопухолевый препарат «Визимпро» (МНН дакомитиниб) от Pfizer.
Проблемы с поставками «Вильпрафена» на российский рынок начались еще в 2021 году. Позже компания сообщила, что производитель принял решение прекратить выпуск антибиотика во всех формах не только в России, но и на мировом рынке. В 2022 году из российского реестра было отозвано РУ на «Вильпрафен» в виде гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, а сейчас — в форме таблеток 500 мг. В реестре осталась только одна зарегистрированная форма выпуска — таблетки диспергируемые 1000 мг.
Препарат «Визимпро» также не имеет аналогов по действующему веществу в России. При этом «Визимпро» одобрен в США и Европе. Применяется дакомитиниб для терапии немелкоклеточного рака легкого с мутациями, активирующих рецептор эпидермального фактора роста (EGFR).
Из реестра исключено РУ на фармацевтическую субстанцию — «Ципрофлоксацина гидрохлорид» (ципрофлоксацин) компании «Юник Кемикалс», субстанция-порошок, РУ—ЛС-001698 от 23.06.2006.
|Список исключенных из ГРЛС РУ (от 14 марта 2024 года)
|Торговое наименование
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Флуконазол
(МНН флуконазол)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Раствор для инфузий
|Да
|Р N001360/01 от 04.07.2008
|Фенобарбитал
(МНН фенобарбитал)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|ЛСР-000033 от 04.04.2007
|Фамотидин
(МНН фамотидин)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|Р N003396/01 от 25.05.2009
|Тезалом
(МНН темозоломид)
|ООО «КРКА-Рус»
|Капсулы
|Да
|ЛП-002850 от 04.02.2015
|СУКСАМЕТОНИЙ-БИОЛЕК
(МНН суксаметония йодид)
|АО «Фармстандарт»
|Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
|Да
|ЛСР-002685/07 от 14.09.2007
|Симдакс
(МНН левосимендан)
|«Орион Корпорейшн»
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|Да
|П N014971/01 от 26.05.2008
|Симвастатин
(МНН симвастатин)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|ЛС-002257 от 18.08.2010
|Пирацетам
(МНН пирацетам)
|УП «Минскинтеркапс»
|Капсулы
|Да
|П N015177/01-2003 от 31.07.2008
|Офлоксацин
(МНН офлоксацин)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|ЛС-001932 от 18.08.2010
|Клотримазол
(МНН клотримазол)
|АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
|Таблетки вагинальные
|Да
|П N011413/01 от 07.06.2010
|Кардитрим
(МНН триметазидин)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|ЛС-002357 от 06.08.2010
|Индапамид
(МНН индапамид)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|ЛС-000834 от 04.08.2010
|Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий
(МНН иммуноглобулин антирабический)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Раствор для инъекций
|Да
|П N016002/01 от 28.09.2009
|Изосорбида мононитрат ретард
(МНН изосорбида мононитрат)
|УП «Минскинтеркапс»
|Капсулы пролонгированного действия
|Да
|ЛСР-006470/09 от 13.08.2009
|Гидрохлоротиазид
(МНН гидрохлоротиазид)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Таблетки
|Да
|ЛС-000726 от 21.06.2010
|Вильпрафен
(МНН джозамицин)
|«Астеллас Фарма Юроп Б.В.»
|Таблетки, 500 мг
|Нет
|П N012028/01 от 24.03.2010
|Визимпро
(МНН дакомитиниб)
|«Пфайзер Инк»
|Таблетки
|Нет
|ЛП-007502 от 15.10.2021
|Атазанавир-КРКА
(МНН атазанавир)
|ООО «КРКА-Рус»
|Капсулы
|Да
|ЛП-№(001817)-(РГ-RU) от 15.02.2023
|Амидент
(МНН хлоргексидин)
|ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
|Раствор для наружного применения
|Да
|Р N001799/01 от 08.09.2008
Данные: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Вероника Догузова
pharmvestnik