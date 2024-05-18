Фармпром Санкт-Петербурга за пять лет прирос 14 новыми производствами

Фармацевтическая отрасль Cанкт-Петербурга в течение последних пяти лет показала существенный рост производства. В городе открылось 14 новых площадок по производству лекарств. Об этом сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на вице-губернатора региона Кирилла Полякова.

Он добавил, что за пять лет площадь особой экономической зоны «Санкт-Петербург» выросла в два раза. Объем инвестиций резидентов ОЭЗ в развитие площадок составил 105 млрд рублей, а совокупная выручка всех компаний достигла 404 млрд рублей.

«Эти цифры говорят о том, что вложения инвесторов в создание новых предприятий в ОЭЗ окупаются и показывают свою экономическую эффективность. Расширение ОЭЗ в два раза позволит увеличить число компаний, усилить производственный и технологический потенциал экономики города», – заявил Поляков.

Напомним, что в 2023 году город заключил первый «фармацевтический» офсетный контракт, победителем которого стала компания «Р-Фарм». Согласно проекту, в срок до 2026 года «Р-Фарм» создаст в городе высокотехнологичное фармацевтическое производство полного цикла.

В результате будет налажен выпуск лекарств по 21 МНН, в том числе аналогов важнейших препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, сахарного диабета. В течение семи лет после завершения строительства предприятия город осуществит закупку произведенных препаратов на общую сумму 8,7 млрд рублей.

gxpnews