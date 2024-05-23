Минимальный ассортимент аптек – невыполнимое обязательное требование

В каждой аптеке должно быть более 50 наименований лекарственного минимума, а в аптечных пунктах и киосках их меньше. Лекарства безрецептурные и предназначены для домашнего использования. Это противовоспалительные, обезболивающие, антибактериальные препараты, а также средства от гипертонии и аллергии. Однако в перечне указаны только лекарства в форме мазей, гелей, капель и таблеток, тогда как ампулы не входят в обязательный ассортимент. Минимальный лекарственный набор не включает жизненно важные препараты и препараты для экстренной терапии.

Все препараты, входящие в обязательный список, имеют современные аналоги, и врачи редко назначают пациентам препараты из перечня, так как это не требуется существующими стандартами медицинской помощи.

Производители по действующим нормам не обязаны выпускать определенный объем препарата, включенного в аптечный минимальный ассортимент, дистрибьюторы не должны иметь в наличии эти препараты и обеспечивать ими аптеки. Пациенты даже не знают об этом документе и не нуждаются в такой информации.

В результате аптеки вынуждены держать в наличии препараты, которые нужны только для проверок со стороны Росздравнадзора и прокуратуры, чтобы избежать штрафов. Кроме того, любая аптечная организация обладает большим спектром современных лекарств, пользующихся спросом, и возможностью закрыть первостепенные потребности пациентов. А в минимальный ассортимент входят и устаревшие позиции, о которых новое поколение врачей, возможно, даже и не слышало, например, таблетки левомицетина, которые покупают пациенты преклонного возраста по привычке. Даже парацетамол имеет много вариантов замены в аптеке для разных предпочтений и кошельков покупателей. В случае, если какой-то препарат из минимального ассортимента отсутствует, аптекам негде его взять. Неважно, будут ли штрафовать или нет, препарат все равно не появится. Это было видно на примере ранитидина, который перестали производить, но проверки проводились, и аптеки были оштрафованы на крупные суммы, несмотря на то, что они не производители, а всего лишь звено в поставочной цепочке товаров.

В нашей стране есть список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который включает более 800 МНН. Цены на эти препараты строго контролируются государством. Врачи в первую очередь назначают терапию из этого списка. Таким образом, потребитель защищен, имеет доступ к недорогой экстренной терапии и в наличии минимального ассортимента не нуждается. Соблюдение же минимального ассортимента аптеками является невыполнимым обязательным требованием.

gxpnews